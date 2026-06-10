Schiedsrichter abgewiesen: Wie die Debatte um US-Einreiseverbote die WM belastet

Was bedeutet das US-Einreiseverbot für einen Schiedsrichter für internationale Teilnehmer und Fans? Experten warnen vor Grauzonen und möglichen Einschränkungen bei der Fußball-WM.
Berlin - Der Fall des Schiedsrichters Omar Artan sorgt kurz vor Beginn der Fußball-WM für Aufsehen und viel Kritik. Eigentlich hätte der Unparteiische aus Somalia bei dem XXL-Turnier als einer von sieben afrikanischen Unparteiischen pfeifen sollen. Stattdessen schickten ihn die US-Grenzbehörden am Flughafen in Miami wieder zurück, obwohl er alle Formalien erfüllt habe, wie er sagte. Was der Fall über das grundsätzlich heikle Einreisethema sagt.