Wie verhält sich Viktor Orban im Fall einer Niederlage – und wie im Fall eines knappen Wahlsiegs? Experten sagen Nachwahlszenarien voraus, die beunruhigen.
Die Ungarn haben ihr neues Parlament gewählt. Doch die Wahlen sind noch lange nicht vorbei. Erste Ergebnisse lagen bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe zwar noch nicht vor. Heftige Nachwahlturbulenzen scheinen aber ausgemacht. Bis sich die neue Volksvertretung laut Verfassung spätestens 30 Tage nach der Wahl konstituiert, dürfte dem Donaustaat eine bewegte Übergangsperiode bevorstehen.