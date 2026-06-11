Schicksalsträchtiges Land: Simone Ballack fünf Jahre nach Unfall ihres Sohnes zurück in Portugal

Im Sommer 2021 ist Simone Ballacks Sohn Emilio bei einem Quad-Unfall in Portugal verstorben. Sie ist jetzt in das für sie "so schicksalsträchtige Land" zurückgekehrt, um mit diesem ihren Frieden zu machen.
Im August 2021 hat sich die Welt für Simone Ballack (50) und Michael Ballack (49) für immer verändert. Ihr gemeinsamer Sohn Emilio kam in Portugal im Alter von nur 18 Jahren bei einem Quad-Unfall ums Leben. Die Ex-Frau des ehemaligen Fußballprofis ist jetzt in das Land gereist, um mit diesem ihren Frieden zu machen.