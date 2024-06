Schicksalsschlag für die Royals: Prinzessin Anne im Krankenhaus

(smi/spot) 24.06.2024 - 18:07 Uhr , aktualisiert am 24.06.2024 - 18:07 Uhr

Der nächste gesundheitliche Rückschlag für das britische Königshaus: Nach einem Unfall wurde Prinzessin Anne in ein Krankenhaus eingeliefert. Sie leidet unter anderem an einer Gehirnerschütterung. Ihr Bruder Charles sendet Grüße.











Prinzessin Anne (73) hatte einen Unfall. Die Schwester von König Charles III (75) habe am Sonntagabend "leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung" erlitten. Dies gab der Buckingham Palast am heutigen Montag (24. Juni) in einer Mitteilung bekannt. Der Vorfall sei auf dem Anwesen Gatcombe Park passiert. Genauere Angaben zu dem Unfall machte der Palast nicht.