Schicksalsjahre eines Superstars: ARD widmet Taylor Swift eine Doku-Serie

Vom Country-Debüt zur globalen Pop-Ikone: Die ARD-Doku-Serie "The Taylor Swift Years" zeichnet ab 1. Juli den Aufstieg der Musikerin nach - und fragt, was von ihr wirklich authentisch ist.
Taylor Swift (36) ist in diesem Sommer gleich doppelt Thema: Anfang Juli soll die Hochzeit mit NFL-Star Travis Kelce (36) bevorstehen - und die ARD startet mit "The Taylor Swift Years - Schicksalsjahre eines Superstars" eine dreiteilige Doku-Serie, die den Aufstieg der Musikerin von den Anfängen bis zur globalen Pop-Ikone nachzeichnet. Ab Mittwoch, dem 1. Juli, ist sie in der ARD-Mediathek abrufbar.