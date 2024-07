Schicksalsjahre einer Kanzlerin: Angela-Merkel-Doku über eine Hochgeschwindigkeitskarriere

1 "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin" (v.l.o.n.r.u.): Merkel mit US-Präsident Obama beim G7-Gipfel 2015. Gerhard Schröder gratuliert 2005 der neuen Kanzlerin. Merkel und Russlands Präsident Putin 2007 beim EU-Russland-Gipfel. Merkel 1991 als Bundesministerin für Frauen und Jugend. Foto: [M] rbb/SWR/MDR/Looksfilm/IMAGO/Uta Wagner / Barack Obama Presidential Library / Europäische Gemeinschaften / IMAGO/Sven Simon

Kurz vor ihrem 70. Geburtstag zeigt das Erste "Angela Merkel - Schicksalsjahre einer Kanzlerin". Die spannende mehrteilige Doku blickt auf die "Hochgeschwindigkeitskarriere" einer unterschätzten Außenseiterin und ihre 16-jährige Kanzlerschaft zurück.











Wenige Tage vor ihrem 70. Geburtstag am 17. Juli zeigt das Erste eine fünfteilige Dokumentation über die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (69). Die Politikerin war die erste Frau in diesem Amt und die erste deutsche Regierungschefin, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen ist. Sie war vom 22. November 2005 bis zum 8. Dezember 2021 Kanzlerin - und damit nur zehn Tage kürzer im Amt als Rekordhalter Helmut Kohl (1930-2017), der von 1982 bis 1998 ebenfalls 16 Jahre lang an der Regierungsspitze war.