Schicksal in Stuttgart

1 Ela und Crona – seit mehr als vier Jahren ein Team. Sie wohnen seit Kurzem in einer Vierer-WG in Stuttgart-Kaltental. Foto: Judith A. Sägesser

Etwa dreieinhalb Jahre hat die 25-jährige Ela aus Stuttgart auf der Straße gelebt. Doch sie hat sich wieder aus dem Sumpf gezogen und verfolgt nun einen ungewöhnlichen Berufswunsch.









Kaltental/Filder - Crona will dabei sein, wenn sein Frauchen erzählt. Von der schweren Zeit, aber auch davon, warum sie Bestatterin werden will. Die schwarz gekleidete, hagere junge Frau, die hier Ela heißt, krault den schwarzen Vierbeiner. Der belgische Schäferhund hat etwas an sich, mit dem er selbst Menschen, die mit Hunden gar nichts anfangen können, rumkriegt. Er ist bei ihr, seit er zwei Monate alt war, entsprechend eng ist die Bindung. Letztlich war er es, der sie dazu gebracht hat, sich aus dem Sumpf zu ziehen.