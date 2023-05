Schicksal in Göppingen

1 Intensivstation der Klinik am Eichert in Göppingen. Der 44-jährige Markus Koch aus Göppingen ist seit seiner Corona-Infektion ein Pflegefall. Für die Familie wird es finanziell eng, weshalb sie jetzt eine Spendenkampagne gestartet hat Foto: Giacinto Carlucci

Markus Koch aus Göppingen hat sich vor einem Jahr mit Corona infiziert und ist heute ein Pflegefall. Die verzweifelte Familie hofft auf Spenden.









Seit seiner Corona-Infektion ist für Markus Koch aus Göppingen nichts mehr, wie es war: Vor einem Jahr infizierte sich der heute 44-Jährige mit dem Virus. Heute ist er ein Pflegefall und lebt in einer Intensivpflege-Wohngemeinschaft in Eislingen. „Es ist für die ganze Familie eine extreme Belastungsprobe“, sagt sein Bruder Matthias Koch. Einerseits emotional: „Ich habe ein super Verhältnis zu meinem Bruder, kann aber nicht mehr mit ihm reden“, sagt Koch. Bei einer Frage bekommt er ein Blinzeln zurück, und das nur an guten Tagen. Mehr ist derzeit nicht möglich. „Das ist einfach schwer.“