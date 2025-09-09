Schicksal in Gerlingen: Wieso muss eine schwerkranke Frau aus einer Obdachlosenunterkunft umziehen?

Kerstin Hertfelder lebt in einer städtischen Unterkunft in Gerlingen. Nun hat die Stadt verfügt, dass sie umziehen muss. Unklar ist, wie die Frau das leisten soll.
Immer wieder sagt sie diesen einen Satz: „Ich kann nicht mehr.“ Es ist weniger eine Beschreibung ihrer verloren gegangenen körperlichen Kraft, als ein Ausdruck der Verzweiflung. Warum will sie die Stadt erneut in eine andere städtische Unterkunft umsiedeln, warum soll sie jetzt wieder dorthin, wo sie doch so froh war, von dort wegzukommen, weil die Stimmung dort so aggressiv ist? Sie wolle einfach ihre Ruhe haben, sagt die 57-jährige Kerstin Hertfelder.