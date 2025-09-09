Schicksal in Gerlingen: Wieso muss eine schwerkranke Frau aus einer Obdachlosenunterkunft umziehen?

Kerstin Hertfelder lebt in einer städtischen Unterkunft in Gerlingen. Nun hat die Stadt verfügt, dass sie umziehen muss. Unklar ist, wie die Frau das leisten soll.

Immer wieder sagt sie diesen einen Satz: „Ich kann nicht mehr.“ Es ist weniger eine Beschreibung ihrer verloren gegangenen körperlichen Kraft, als ein Ausdruck der Verzweiflung. Warum will sie die Stadt erneut in eine andere städtische Unterkunft umsiedeln, warum soll sie jetzt wieder dorthin, wo sie doch so froh war, von dort wegzukommen, weil die Stimmung dort so aggressiv ist? Sie wolle einfach ihre Ruhe haben, sagt die 57-jährige Kerstin Hertfelder.

Sie will sich nicht „rumschubsen“ lassen Sie ist klein, schmal, die langen braunen Haare umrahmen ihr blasses Gesicht. Ursprünglich kommt sie aus Bietigheim. Eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin hat sie einst abgebrochen, ihre Ehe ist gescheitert. Dazu falsche Freunde, abgeglitten in eine Welt, die ihrer Gesundheit schadete und ihrem Körper zusetzte. Jetzt ist sie zudem krebskrank. Vor wenigen Wochen operiert, hat sie inzwischen einen künstlichen Darmausgang. Selbstkritisch blickt sie auf ihre Vergangenheit. Sie will kein Mitleid. Aber sie will sich auch nicht „rumschubsen lassen“, wie sie es formuliert, will nicht zum Opfer von aus ihrer Sicht Willkür städtischen Handelns werden. Zumal, wenn die Stadt ihr Handeln nicht begründe.

„Wie soll ich das bezahlen?“

Mit Schreiben vom 14. August hat die Stadtverwaltung Gerlingen verfügt, dass Kerstin Hertfelder ab 1. Oktober „zur Verhinderung der Obdachlosigkeit“ in eine andere Obdachlosenunterkunft „eingewiesen wird“, wie es amtlich heißt. Sie sei „am 8.9.2014 von der Stadt Gerlingen als Ortspolizeibehörde zur Beseitigung der Obdachlosigkeit in die städtische Obdachlosenunterkunft Siemensstraße 38 eingewiesen worden“. Und weiter: „Aus organisatorischen Gründen wurde ihr Umzug nun notwendig.“

Die Stadt verweist darauf, dass die Unterbringung stets widerruflich erfolgte, immer auch mit der Verpflichtung verbunden, „dass Sie sich dauernd und intensiv um eine Wohnung bemühen“. Hertfelder würde gerne ausziehen. Doch „wie soll ich das bezahlen“, fragt sie mit Verweis auf ihre Hartz IV-Bezüge und die sich später anschließende Erwerbsminderungsrente.

Unsere Empfehlung für Sie Stuttgarter Angebot Wo Familien eine Notübernachtung finden Die Stadt macht aus dem dem Erfrierungsschutz der Wintermonate ein Angebot für das ganze Jahr. Vor allem Kinder stehen im Fokus.

Auf Nachfrage begründet die Stadt den Umzug der schwerkranken Frau. Die Unterbringung von Obdachlosen erfolgte demnach bisher – unter anderem – in einem Container in der Siemensstraße 40. „Dieser muss aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes geräumt werden. Da die Sanierungs- beziehungsweise Wiederbeschaffungskosten extrem hoch ausfallen würden, wird der Container in Kürze abgebaut.“ Die Folge: „Die bisherigen Bewohner werden auf andere Standorte mit freien Kapazitäten verteilt.“ Da für diese Bewohner eine Barrierefreiheit unabdingbar notwendig ist, müssen barrierefreie Wohneinheiten freigemacht werden. Dies führt zwangsläufig zu weiteren Umzügen.

Der Umzug von Kerstin Hertfelder ist demnach im Kontext einer Rochade zu sehen: Nicht jeder könne überall untergebracht werden. Barrierefreiheit spielt in den Überlegungen ebenso eine Rolle wie das erforderliche Miteinander von Nationalitäten, das die Stadt auf engem Raum gewährleisten muss. Hertfelder versteht das nicht, zumal sie gar nicht barrierefrei wohnt. „Das ist Schikane“, sagt sie. „Wie soll ich den Umzug machen?“ Alleine, ohne ihren Freund Olaf Standke, könne sie den Umzug schon aus Mangel an Körperkraft nicht leisten. Sie sagt: „Ich will einfach meine Ruhe haben.“ Ihr Freund unterstützt sie wo er kann, aber auch er fragt nach dem Sinn des Umzugs. „Was hat meine Freundin der Stadt getan? Sie ist nicht umzugsfähig.“

Zimmer auch in Gastwirtschaften

Aktuell sind laut der Stadt Gerlingen 52 Personen in einer städtischen Obdachlosenunterkunft untergebracht. Die Kommunen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Personen ohne Obdach unterzubringen. Bisweilen mieten die Kommunen dafür auch einzelne Zimmer in Gastwirtschaften an. Für die Wohnungsnotfallhilfe in Baden-Württemberg sind die Kommunen zuständig. Sie werden tätig, wenn die Wohnungslosigkeit durch äußere Umstände, wie Brand, Trennung oder Gewalt begründet ist. Dann werden die Ortspolizeibehörden nach dem Polizeigesetz tätig.

Wenn bei einer Person besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, etwa bei Wohnungsverlust aufgrund von fehlendem Einkommen oder psychischer Erkrankung, hat sie einen Rechtsanspruch auf sozialhilferechtliche Wohnungsnotfallhilfe. Dafür sind dann die Sozialämter zuständig. Anfang 2024 waren laut dem Statistischen Bundesamt 439 500 untergebrachte wohnungslose Personen in Deutschland gemeldet, Anfang dieses Jahres 474 675. In Baden-Württemberg waren es 2024 demnach 92 675. Ein Drittel der untergebrachten wohnungslosen Menschen, sind geflüchtete Ukrainer. Im Bundesschnitt sind 40 Prozent der untergebrachten Personen jünger als 25 Jahre. In Baden-Württemberg waren zu Beginn des Jahres 2024 insgesamt 24 295 junge Menschen unter 18 Jahren gemeldet.

Auch wenn sie die Hoffnung nicht aufgeben will, sieht Kerstin Hertfelder selbst kaum Chancen, den bevorstehenden Umzug abwenden zu können. In ihrer Verzweiflung flüchten sie und ihr Freund sich in Sarkasmus. „Wenn das vorbei ist, müssen wir erst mal Urlaub machen – in der Psychiatrie.“



