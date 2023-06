Scheunenbrand in Gingen an der Fils

7 Die Scheune stand am Dienstagabend in Vollbrand. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

In Gingen an der Fils brennt am Montagabend eine Scheune lichterloh und wird restlos zerstört. Der Besitzer kann rund 50 Kühe vor den Flammen retten, es entsteht hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.









Bei einem Scheunenbrand in der Brunnenstraße in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) ist am Dienstagabend ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Die rund 50 Milchkühe, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in der Scheune beziehungsweise einem danebenstehenden Stall befanden, konnten glücklicherweise gerettet werden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.