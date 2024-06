Ein 48-Jähriger soll den Brand der Scheune eines Aussiedlerhofs im Freiberger Ortsteil Beihingen gelegt haben. Er steht zudem in Verdacht, Anfang Juni das Feuer im denkmalgeschützten alten Stellwerk im Ortsteil Heutingsheim verursacht zu haben.

Das Feuer in der Scheune eines Aussiedlerhofs im Stadtteil Beihingen wurde gelegt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, wurde nun ein 48-jähriger Mann als mutmaßlicher Täter festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Schon im Lauf der ersten Ermittlungen sei der Verdacht aufgekommen, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte, so die Polizei.

Die Rauchsäule bei dem Brand auf dem Aussiedlerhof „Salzmann“ war weithin sichtbar. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der Festgenommene war in den Fokus der Ludwigsburger Kriminalpolizei geraten, weil er schon Anfang Juni als Tatverdächtiger einer Brandstiftung im alten Stellwerk in Freiberg-Heutingsheim sowie von mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, ebenfalls in Freiberg, ermittelt worden war. Zudem hatte er einen Teil der abgebrannten Scheune angemietet, um dort Gegenstände zu lagern.

Bei dem Scheunenbrand ist ein hoher Schaden entstanden: etwa 250 000 Euro am Gebäude, mindestens 50 000 Euro an den sechs dort untergebrachten Oldtimern, Ersatzteilen und Werkzeugen, die durch das Feuer zerstört wurden. Die Ermittlungen dauern an.