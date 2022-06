Scheune in Deggingen abgebrannt

7 Die Scheune in Deggingen stand in der Nacht zum Sonntag in Flammen. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito/7aktuell.de | Christina Zambito

Eine Scheune in Deggingen brennt in der Nacht zum Sonntag ab, die Geräte darin werden größtenteils zerstört. Die Kriminalpolizei vermutet Brandstiftung und sucht Zeugen.















In der Nacht zum Sonntag ist eine Scheune in Deggingen (Kreis Göppingen) in Brand geraten, die darin abgestellten landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen wurden dabei größtenteils zerstört. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nun nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, meldeten Zeugen gegen 3.35 Uhr, dass eine Scheune, die sich an der Landesstraße 1218 nach Reichenbach im Täle in Richtung Schlat befindet, brennen würden. Als die Feuerwehr eintraf, stand das circa 15 Meter lange Gebäude komplett in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zur Schadenshöhe kann die Polizei bislang noch nichts sagen.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07331/933270 zu melden.