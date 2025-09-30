„Schellsch halt mol“: Ungewöhnliche Klingelaktion: Einheimische geben Geheimtipps für den Schwarzwald

Wo entdecke ich romantische Wanderstrecken und stille Seitentäler? Auf einer Karte sind Adressen von Menschen markiert, die Tipps geben. Touristen können einfach an der Türe klingeln.
Der Zug ist kaum am Titisee angekommen, da will ich am liebsten wieder kehrt machen. Eine Reisegruppe drängelt sich in ein Geschäft mit Kuckucksuhren, eine Familie rennt zum Riesenrad, eine Frau beißt in eine Zuckerwatte in Bollenhutform. Die Promenade des malerischen Sees im Schwarzwald mit ihren Outlets, Schinkenbuden und Souvenir-Geschäften wirkt wie ein Mini-Disneyland unter Tannen.