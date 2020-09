1 In einem Video aus Alaska läuft ein Elch scheinbar übers Wasser (Symbolbild). Foto: imago images/imageBROKER/Thomas Sbampatoe

Im Internet macht das Video von einem Elch die Runde. Darauf ist zu sehen, wie das Tier, scheinbar wie Jesus, über die Wasseroberfläche eines Flusses läuft.

Stuttgart - Eigentlich sollte das doch nur Jesus können. Ein Video von einem Elch, der über die Wasseroberfläche eines Flusses in Alaska läuft, geht gerade im Netz viral. Der Clip wurde von dem User kristy_234 auf der Videoplattform Tik Tok veröffentlicht.

Im Video kreuzt ein Elch den Weg eines Bootes und läuft dabei scheinbar auf dem Wasser. Das löste natürlich sofort einige Diskussionen aus. Manche Internet-Nutzer bezeichneten das Tier schon als „Jesus Elch“. Dieser soll ja auch einst über das Wasser des See Genezareths gelaufen sein. Die Erklärung für die kuriose Aufnahme, das Wasser des Flusses sei an dieser Stelle sehr niedrig, scheint auch nicht wirklich zu funktionieren. Schließlich braucht das Boot, aus dem das Video aufgenommen wurde, eine gewisse Wassertiefe um zu fahren. Am Ende der kurzen Aufnahme scheint es, als wäre der Elch plötzlich verschwunden. Vielleicht ist er aber auch nur im möglicherweise tiefer werdenden Wasser untergetaucht. Schließlich sind die Paarhufer dafür bekannt, sich auch unter Wasser fortzubewegen und dort sogar zu fressen.

Natürlich könnte der Clip auch nur eine gut gemachte Fälschung sein. Die Technik dazu gibt es heute ja allemal. Trotzdem sind die Aufnahmen des Videos spektakulär und bieten einen Anblick, den es wahrscheinlich so schnell nicht wieder gibt.