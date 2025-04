Scheidung nach sieben Jahren abgesagt: Eric Dane kämpft mit ALS: Seine Familie gibt ihm Kraft

Bei Eric Dane (52) wurde ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) diagnostiziert. Das hat der Schauspieler am Donnerstag im "People"-Magazin bekannt gegeben. Die unheilbare Nervenkrankheit führt zu fortschreitender Muskelschwäche und schränkt die Bewegungsfähigkeit zunehmend ein. In dieser schweren Zeit kann Dane jedoch auf die Unterstützung seiner Familie zählen.

"Ich bin dankbar, meine liebevolle Familie an meiner Seite zu haben, während wir dieses neue Kapitel durchstehen", erklärte Dane in dem Gespräch. Und an seiner Familiensituation hat sich tatsächlich auch erst kürzlich etwas geändert: Obwohl er und seine Frau Rebecca Gayheart (53) sich 2018 nach 14 gemeinsamen Jahren getrennt hatten, wurde die Scheidung bis heute nicht vollzogen. Erst im März sagten die Noch-Eheleute die Scheidung überraschend endgültig ab.

Scheidung nach sieben Jahren abgesagt

Die beiden Schauspieler lernten sich 2003 kennen, ein Jahr später heirateten sie in Las Vegas. Im Februar 2018 reichte Gayheart die Scheidung ein und gab als Grund "unüberbrückbare Differenzen" an. Der Scheidungsprozess zog sich jedoch über sieben Jahre hin. Wie mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend berichteten, wurden die Ex-Partner zuletzt Anfang März diesen Jahres zu einer Anhörung geladen - mit einer überraschenden Wendung. Gayheart und Dane entschlossen sich daraufhin, den Prozess abzubrechen und entsprechende Unterlagen zu unterzeichnen, um die Scheidung doch noch abzuwenden.

Nur einen Tag, bevor Eric Danes Diagnose öffentlich wurde, sprach seine Ehefrau in einem Interview mit "E! News" über ihr aktuelles Verhältnis. "Wir sind die besten Freunde. Wir sind uns wirklich nahe. Wir sind großartige Co-Eltern", betonte sie am Mittwoch. Sie hätten "die Formel gefunden", trotz Trennung zum Vorteil der gemeinsamen Töchter Billie Beatrice (15) und Georgia Geraldine (13) eine Familie zu bleiben. Das Ende der Beziehung sei kein Misserfolg, sondern "ein großer Erfolg", so die 53-Jährige: "Wir waren verheiratet für - ich meine, wir sind immer noch verheiratet - aber 15 Jahre zusammen und wir haben zwei wunderschöne Kinder, also denke ich, dass das eine erfolgreiche Beziehung war."

Eric Dane und Rebecca Gayheart zeigten schon zuvor immer wieder, dass sie zum Wohl ihrer Kinder zusammenhalten wollen. "Wir werden unsere Freundschaft fortsetzen und als Team zusammenarbeiten, um unsere beiden wunderschönen Mädchen gemeinsam großzuziehen, denn sie sind für uns das Wichtigste auf der Welt", hatte der "Grey's Anatomy"-Star kurz nach der Trennung gegenüber "People" erklärt.

Familienurlaub trotz Trennung

Tatsächlich verbrachten Dane und Gayheart auch nach dem Liebes-Aus gemeinsame Zeit als Familie. 2022 machten sie mit ihren Kindern Urlaub in Frankreich, ein Jahr später in Mexiko. Dort wurden sie auch händchenhaltend fotografiert, was Gerüchte über eine wiederaufkeimende Liebe entfachte.

Zwischenzeitlich hat die Boulevardpresse aber auch über eine neue Beziehung des Seriendarstellers berichtet. Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigen Eric Dane noch Anfang 2025 vertraut mit der 27-jährigen Schauspielerin und Designerin Priya Jain. Bereits im vergangenen November waren die beiden innig in einem Restaurant in Hollywood gesehen worden. Noch im März teilte Jain ein gemeinsames Foto mit Dane, auf dem auch Partner-Tattoos zu sehen waren - der Beitrag ist inzwischen gelöscht worden.

Im Kampf gegen seine heimtückische Krankheit wird Eric Dane nun zweifellos jeden Halt und jede Unterstützung brauchen. Durch ALS versagen die Muskeln im Körper nach und nach, bis schließlich auch die Atemmuskulatur betroffen ist, was unvermeidbar zum Tod führt. Mit der Hilfe seiner Liebsten will der Schauspieler aber noch vor der Kamera stehen, so lange es geht: "Ich bin glücklich, dass ich weiter arbeiten kann und freue mich darauf, nächste Woche an das Set von 'Euphoria' zurückzukehren", betonte er im "People"-Interview. Er fügte aber auch hinzu, dass seine Familie sich in der herausfordernden Zeit Privatsphäre wünsche.