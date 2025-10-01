Scheidung nach knapp 20 Ehejahren: Nicole Kidman und Keith Urban: Angeblich neue Frau im Spiel

Hinter der Trennung von Nicole Kidman und Keith Urban soll angeblich eine neue Frau an seiner Seite stecken. Das berichten mehrere US-Medien und berufen sich auf Kidmans Umfeld.
Nach knapp 20 Jahren Ehe hat Nicole Kidman (58) am Dienstag in Nashville die Scheidung von Keith Urban (57) eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen, aus denen US-Medien zitieren, beruft sich die Schauspielerin auf "unüberbrückbare Differenzen" - doch hinter den Kulissen brodelt es offenbar. Wie unter anderem "People" berichtet, fühlt sich Kidman "verletzt und betrogen". Es soll sogar eine andere Frau im Spiel sein.