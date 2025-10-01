Scheidung nach knapp 20 Ehejahren: Nicole Kidman und Keith Urban: Angeblich neue Frau im Spiel

Hinter der Trennung von Nicole Kidman und Keith Urban soll angeblich eine neue Frau an seiner Seite stecken. Das berichten mehrere US-Medien und berufen sich auf Kidmans Umfeld.

Nach knapp 20 Jahren Ehe hat Nicole Kidman (58) am Dienstag in Nashville die Scheidung von Keith Urban (57) eingereicht. Laut Gerichtsunterlagen, aus denen US-Medien zitieren, beruft sich die Schauspielerin auf "unüberbrückbare Differenzen" - doch hinter den Kulissen brodelt es offenbar. Wie unter anderem "People" berichtet, fühlt sich Kidman "verletzt und betrogen". Es soll sogar eine andere Frau im Spiel sein.

"Ihre Trennung wird dramatisch. Nicole wollte die Ehe retten und glaubte, dass es noch möglich wäre", zitiert das Magazin eine anonyme Quelle. "Doch es sieht so aus, als sei Keith längst weitergezogen." Das Klatschportal TMZ spricht sogar davon, dass Urban bereits eine neue Frau an seiner Seite habe. "Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Keith mit einer anderen Frau zusammen ist", zitiert die Seite aus Kidmans Umfeld. In Nashville wisse jeder Bescheid.

Sorgerechtsregelung für die Töchter

Offiziell nennt Kidman den 30. September als Trennungsdatum, doch eine Vereinbarung zum Sorgerecht wurde bereits im August von beiden unterzeichnet. Demnach soll Kidman die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14) 306 Tage im Jahr betreuen, Urban 59 Tage. Größere Entscheidungen wollen sie weiterhin gemeinsam treffen. Weder Unterhaltszahlungen noch öffentliche Anschuldigungen gegeneinander sind vorgesehen. Zudem müssen beide innerhalb von 60 Tagen ein Elternseminar besuchen.

Während Bekannte von Kidman berichten, Urban habe "seit geraumer Zeit fragwürdige Entscheidungen getroffen", sieht man in seinem Umfeld die Trennung eher als "schleichenden Prozess" statt als plötzlichen Bruch.

Öffentlich traten Nicole Kidman und Keith Urban zuletzt im Juni gemeinsam auf, Kidman postete im selben Monat noch ein Foto zum 19. Hochzeitstag. Hinter den Kulissen war die Ehe aber offenbar längst zerbrochen.

Bisher haben sich weder Kidman noch Urban offiziell zu ihrer Trennung geäußert.