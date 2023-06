1 Thomas Höfel – hier an seinem Amtssitz im Stadtteil Bissingen – hat seine Arbeit gern gemacht. Einige ihrer Aspekte lässt er allerdings gern hinter sich. Foto:

Der Mord an Walter Lübcke ist trauriger Höhepunkt einer zunehmenden Gewaltbereitschaft gegenüber Menschen in politischen und öffentlichen Funktionen. Thomas Höfel, scheidender Bietigheim-Bissinger Ordnungsamtsleiter, findet die Entwicklung besorgniserregend.









Bietigheim-Bissingen - Beschimpft, verunglimpft, verbal und körperlich verletzt: Was Mitarbeiter einer Ordnungsbehörde manchmal ertragen müssen, ist kaum zumutbar. „Ich bin dankbar, dass ich’s hinbekommen habe“, sagt Thomas Höfel, Ordnungsamtschef in Bietigheim-Bissingen, am Ende seines Berufslebens. „Und dass ich jetzt in den Ruhestand darf.“