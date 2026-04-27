Scheidender Ministerpräsident: Nach 15 Jahren als Regierungschef – Kretschmann steigt vom Olymp

15 Jahre hat Winfried Kretschmann das Land regiert, und dies als Politiker der Grünen. Wie hat er das geschafft?
Niemanden im Plenarsaal ließ dieser Moment unberührt, als Winfried Kretschmann vor fast genau 15 Jahren, am 12. Mai 2011, auf der Regierungsbank Platz nahm. Ganz allein saß er dort. Gerade hatte ihn der Landtag zum neuen baden-württembergischen Ministerpräsidenten gewählt. Zitternde Hände fanden Beruhigung, besorgte Mienen hellten sich auf, Jubel erscholl – jedenfalls mittelinks im Saal. Anders verhielt es sich mit den Christ- und den damals noch vorhandenen Freidemokraten. Deren Zustand erinnerte an römische Legionäre, die gerade Bekanntschaft mit zwei gallischen Kriegern – Asterix und Obelix – gemacht hatten: Sie wirkten, nun ja, desolat.