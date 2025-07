Scheiben zertrümmert: Vandalismus an Schule in Höfingen

Vandalismus an Schule in Höfingen

1 Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Unbekannte haben auf dem Schulgelände mehrere Glaselemente einer Überdachung beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.











Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Donnerstag (23./24. Juli) auf einem Schulgelände in Leonberg-Höfingen eine gläserne Überdachung beschädigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurden insgesamt acht Glaselemente einer Überdachung zwischen dem Haupt- und dem Erweiterungsgebäude in der Ulmenstraße zerstört. Der entstandene Schaden wird auf rund 7 500 Euro geschätzt.