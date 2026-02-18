Am 18. Februar 2025 starb Gene Hackman. Der Amerikaner zählte zu den besten Schauspielern seiner Ära und wurde mit zwei Oscars ausgezeichnet. Mit seiner Wandlungsfähigkeit machte er sich als Charakterdarsteller einen Namen.
Vor genau einem Jahr starb einer der größten Schauspieler Hollywoods, Gene Hackman (1930-2025). Der US-Schauspieler und seine Ehefrau Betsy Arakawa wurden am 26. Februar 2025 tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, aufgefunden. Laut Autopsiebericht verstarb Hackman im Alter von 95 Jahren an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. Die 65-jährige Pianistin Arakawa war offenbar am 12. Februar gestorben - Hackman am 18. Februar. Der Schauspieler, der drei Kinder aus seiner ersten Ehe hinterlässt - Christopher, Elizabeth und Leslie - prägte mit seiner beeindruckenden Karriere jahrzehntelang Hollywood.