Am Mittwoch wurden die Blauen Panther in München verliehen. Preisträgerin Lavinia Wilson strahlte auf dem Blue Carpet der Verleihung in einem eleganten Glitzer-Look.
Am Mittwochabend fand der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" 2025 im Rahmen der Medientage München in der BMW Welt statt. Lavinia Wilson (45) wurde als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra" ausgezeichnet. Die Darstellerin erschien in einem cremefarbenen Hosenanzug mit Oversize-Blazer und Schlaghose, der durch seinen glitzernden Stoff einen glamourösen Look zauberte.