Am Mittwochabend fand der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" 2025 im Rahmen der Medientage München in der BMW Welt statt. Lavinia Wilson (45) wurde als "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Cassandra in der Serie "Cassandra" ausgezeichnet. Die Darstellerin erschien in einem cremefarbenen Hosenanzug mit Oversize-Blazer und Schlaghose, der durch seinen glitzernden Stoff einen glamourösen Look zauberte.

Auf der Bühne sorgte Wilson für deutliche Worte. Denn dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (58), der ebenfalls anwesend war, auf der weiß-blauen Trophäe verewigt ist, führte bei der Preisträgerin zu einer spitzen Bemerkung: "Auch wenn Herrn Söders politische Haltung nicht weiter entfernt sein könnte von meiner, freue ich mich wirklich wahnsinnig über den Preis." Es müsse nicht so kommen, wie sich ihre Rolle Cassandra das wünsche, "wir brauchen keine starken Männer und ihr Gegockel, um gemeinsam erfolgreich zu sein".

Bei der Gala, durch die Esther Sedlaczek (39) führte, wurden Preise in den Kategorien Information/Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur/Bildung und Social Media vergeben. Die Show wurde unter anderem ab 19 Uhr live in der ARD Mediathek gestreamt und ab 22:25 Uhr in 3sat ausgestrahlt. 14 Preisträgerinnen und Preisträger standen bereits vor der Verleihung fest. Am Mittwoch bekamen viele von ihnen noch einmal die Bühne bereitet, darunter die Münchner "Tatort"-Legenden Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (67), die von Markus Söder noch einmal persönlich mit dem Ehrenpreis des Ministerpräsidenten gewürdigt wurden.

Joko Winterscheidt hält Laudatio für Otto Waalkes

Zudem hielt unter anderem Joko Winterscheidt (46) die Laudatio für Komiker Otto Waalkes (77), der einen Preis als Creative Producer der Dokumentation "Mein Name ist Otto" (Prime Video) erhielt. Riccardo Simonetti (32) zeichnete Tara-Louise Wittwer (35, "wastarasagt") für das "Beliebtestes Orientierungsformat" in der Kategorie Social Media aus.

Auch sie wussten schon vorher Bescheid: Zur beliebtesten Reality-Serie in der Kategorie "Entertainment" wurde "Kaulitz & Kaulitz" (Staffel eins, Netflix) mit den Zwillingsbrüdern Bill und Tom Kaulitz (36) vom Publikum gewählt. Damit setzte sich das Duo gegen "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und "Diese Ochsenknechts" durch. Tom und Bill Kaulitz, die im September bereits den Deutschen Fernsehpreis für ihre Serie erhalten hatten, waren aus Los Angeles zugeschaltet und bedankten sich beim Publikum für die Stimmen.

Zu den weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern zählten etwa Marie Lina Smyrek, die für das Social-Media-Format "smypathisch - die show" geehrt wurde, oder Lamin Leroy Gibba, ausgezeichnet als Hauptdarsteller, Creator, Ko-Produzent und Headautor von "Schwarze Früchte". Marius Beck (Drehbuchautor, Creative Producer und Co-Produzent) erhielt den Nachwuchspreis für die Comedy-Serie "Tschappel".