Die Schauspielerin Diane Ladd ist am Montagmorgen, dem 3. November, in ihrem Haus in Ojai, Kalifornien, gestorben. Die dreifach Oscar-nominierte Darstellerin wurde 89 Jahre alt. Ihre Tochter, die Oscar-prämierte Laura Dern (58), gab die traurige Nachricht in einem Statement an "The Hollywood Reporter" bekannt - und fand bewegende Worte für ihre Mutter.