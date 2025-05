Schauspielerin wurde 87 Jahre alt: TV-Legende Loretta Swit ist gestorben

1 Loretta Swit ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Foto: imago/ZUMA Press Wire / Billy Bennight

Die TV-Welt trauert um Loretta Swit: Die Schauspielerin, die als Major Margaret "Hot Lips" Houlihan in der Kultserie "MASH" berühmt wurde, ist am Freitag in ihrem Zuhause in New York verstorben.











Link kopiert



Ein Stück Fernsehgeschichte ist zu Ende gegangen: Loretta Swit, die als Major Margaret "Hot Lips" Houlihan in der legendären CBS-Serie "MASH" Millionen von Zuschauern begeisterte, ist am Freitag in ihrem Zuhause in New York City verstorben. Laut Angaben ihres Sprechers Harlan Boll starb die 87-Jährige um 12:01 Uhr an vermutlich natürlichen Ursachen, wie ihr Sprecher laut "The Hollywood Reporter" bekanntgab.