Schauspielerin wurde 77 Jahre alt: Coming Home-Star Penelope Milford ist tot

Trauer um Penelope Milford: Die Oscar-nominierte Schauspielerin ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Berühmt wurde sie bereits in den 1970er Jahren.
Penelope Milford (1948-2025), die für ihre Rolle an Jane Fondas (87) Seite in "Coming Home" eine Oscar-Nominierung erhielt, ist tot. Die Schauspielerin starb am Dienstag, 14. Oktober, im Alter von 77 Jahren in einer Seniorenresidenz in Saugerties, New York. Das berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihre Schwester Candace Saint. Über die Todesursache ist nichts bekannt.