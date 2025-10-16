Schauspielerin wurde 77 Jahre alt: Coming Home-Star Penelope Milford ist tot

Trauer um Penelope Milford: Die Oscar-nominierte Schauspielerin ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Berühmt wurde sie bereits in den 1970er Jahren.

Penelope Milford (1948-2025), die für ihre Rolle an Jane Fondas (87) Seite in "Coming Home" eine Oscar-Nominierung erhielt, ist tot. Die Schauspielerin starb am Dienstag, 14. Oktober, im Alter von 77 Jahren in einer Seniorenresidenz in Saugerties, New York. Das berichtet "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf ihre Schwester Candace Saint. Über die Todesursache ist nichts bekannt.

Von der Bühne auf die Leinwand Penelope Milfords Karriere auf den Bühnen New Yorks begann bereits 1971, als sie neben Richard Gere (76) in einer Off-Broadway-Produktion von "Long Time Coming and a Long Time Gone" zu sehen war. Die Schauspielerin, die zu Beginn ihrer Laufbahn auch am Broadway auftrat, machte dann erstmals durch den Film "Valentino" von 1977 auf sich aufmerksam.

Anschließend übernahm sie in "Coming Home - Sie kehren heim" von Hal Ashby (1929-1988) an der Seite von Jane Fonda, Jon Voight (86) und Bruce Dern (89) eine größere Rolle. Für ihre Darstellung in dem Film wurde Penelope Milford im Jahr 1979 als "Beste Nebendarstellerin" für den Oscar nominiert. Weitere Erfolge feierte sie in den 1980er Jahren mit Rollen in den Streifen "Endlose Liebe" oder "Heathers".

Nicht nur vor der Kamera aktiv

Neben ihrer Leinwandkarriere betrieb Penelope Milford, die in St. Louis zur Welt kam, von 1985 bis 1987 auch eine Kunstgalerie in Los Angeles und unterrichtete Schauspiel. 2003 zog sie nach Saugerties, um dort laut "The Hollywood Reporter" ein historisches Haus zu renovieren. In den 1980er Jahren war sie kurzzeitig mit dem Dichter Michael Lally verheiratet. Neben ihrer Schwester hinterlässt sie ihren Bruder Douglas.

Penelopes Bruder Kim Milford (1951-1988), der unter anderem in "The Rocky Horror Show" zu sehen war, und in einer Band mit dem Gitarristen Jeff Beck (1944-2023) auftrat, war 1988 im Alter von 37 Jahren an Herzversagen gestorben.