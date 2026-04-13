Sechs Wochen vor Prozessbeginn kämpft Blake Lively an zwei Fronten: Sie will verhindern, dass die Jury von ihrem Vermögen erfährt und eine letzte Chance auf Einigung mit Justin Baldoni ist offenbar verstrichen.
Blake Lively (38) will offenbar nicht, dass die Jury über ihr Vermögen Bescheid weiß. Die Schauspielerin hat beantragt, alle Hinweise auf ihre finanzielle Situation - und die ihres Mannes Ryan Reynolds (49) - aus dem Prozess gegen Justin Baldoni (42) auszuschließen. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ". Konkret sollen weder Nettovermögen noch finanzielle Verhältnisse der beiden vor Gericht thematisiert werden. Lively und Reynolds werden Schätzungen zufolge auf ein gemeinsames Vermögen von rund 380 Millionen US-Dollar taxiert.