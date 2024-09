Schauspielerin war mit Zach Braff liiert: Zwei Jahre nach Beziehungs-Aus: Florence Pugh ist wieder vergeben

Florence Pugh (28) ist wieder in festen Händen. In der Titelstory der britischen "Vogue" bestätigte die Schauspielerin erstmals seit ihrer Trennung von Zach Braff im Jahr 2022 Beziehungsgerüchte. Ob sich hinter ihrem Partner der "Peaky Blinders"-Schauspieler Finn Cole (28) verbirgt, verriet Pugh nicht. Anfang September berichtete "The Sun" unter Berufung auf einen Insider über eine angebliche, "heimliche" Liaison zwischen Pugh und Cole.

"Ich bin jemand, der es liebt, sich zu verlieben"

"Okay, also eine Sache, mit der ich mich identifiziere, ist, dass ich glaube, dass wenn Magie real ist, dann ist es das Verlieben. Und ich bin jemand, der es liebt, sich zu verlieben", erzählte sie in dem Gespräch mit dem Magazin. "Wir sind dabei herauszufinden, was wir eigentlich sind", führte sie aus. Wie sie betonte, wolle sie es nicht überstürzen, "um etwas entstehen zu lassen und es im Kern vollkommen echt sein zu lassen".

Für sie sei eine Achterbahnfahrt der Gefühle nicht das Ziel. "Sich zu verlieben ist das schönste Gefühl, aber wenn das das Einzige ist, was du in einer Beziehung kennst, dann ist das leider das, dem du nachjagst", teilte sie eine Erkenntnis und ergänzte: "Das ist nicht von Dauer." Pugh suche jedoch genau das. In Bezug auf ihr neuestes Filmprojekt "We Live in Time" offenbarte sie: "Ich war im richtigen Alter, um diesen Film zu drehen. Ich habe letztes Jahr eine Menge seltsame Dinge in Bezug auf Beziehungen durchgemacht, und ich denke, ein Teil der Geschichte besteht darin, nicht passiv zu sein, sich nicht von den Dingen überrollen zu lassen."

Wie sie klarstellte, habe sie nun eine genaue Vorstellung ihrer Zukunft. "Ich will losziehen und Liebe finden, und ich will Babys haben", erklärte sie. Sie habe "schon immer" Kinder gewollt und "liebe die Idee einer großen Familie". Zu Pughs Wünschen zählen "Sicherheit, Familie, ein Zuhause und Geborgenheit".

Kritik an vorheriger Beziehung richtete "Schaden" an

Die letzte offizielle Beziehung führte Pugh mit Zach Braff (49). Nach drei Jahren gaben sie 2022 ihre Trennung bekannt. Während ihrer Partnerschaft erhielten sie für ihre Altersdifferenz von 21 Jahren Kritik. "Die Beziehung zwischen mir und Zach war eigentlich ziemlich privat, bis es übel wurde und ich sehen konnte, welchen Schaden es bei ihm und uns und unseren Familien anrichtete", erklärte Pugh.

Sie wolle jeden ihrer Partner beschützen und habe sich deshalb damals dazu geäußert. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin im April 2020 ein Video, in dem sie den Kritikern entgegentrat. "Es ist nicht schön zu wissen, dass die Leute die schlimmsten Dinge über jemanden sagen, den ich liebe. Das war also notwendig", ergänzte sie dazu. Noch heute soll das ehemalige Schauspieler-Paar befreundet sein. In einer Radioshow des Senders "SiriusXM" sagte Braff, er und Pugh würden sich immer noch "lieben".