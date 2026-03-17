Schauspielerin und Tierschutzaktivistin: Baywatch-Star Alexandra Paul wurde festgenommen

Schauspielerin und Tierschutzaktivistin Alexandra Paul ist festgenommen worden. Zusammen mit ihren Mitstreitern hatte sie auf einer umstrittenen Hundefarm demonstriert.
Die ehemalige "Baywatch"-Schauspielerin Alexandra Paul (62) ist wegen Hausfriedensbruchs festgenommen worden. Das berichtet unter anderem das "People"-Magazin. Die 62-Jährige wurde demnach in Blue Mounds, Wisconsin, von Polizisten abgeführt, nachdem sie offenbar zusammen mit einer größeren Gruppe das Gelände einer Farm betreten hatte. Paul war eine von etwa 20 Personen, die festgenommen wurden.