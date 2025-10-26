Die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner soll sich mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin getroffen haben. Ein altes Video zeigt, dass Turner schon lange Fan des Musikers ist.

Nachdem das Beziehungsaus mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson (30) endgültig sein soll, hatte Sophie Turner (29) offenbar bereits ein Date mit einem prominenten Sänger. Laut "Daily Mail" traf sich die Schauspielerin heimlich mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48), der ebenfalls gerade wieder Single sein soll.

Der Musiker hatte sich Berichten zufolge im Juni nach fast acht gemeinsamen Jahren von US-Schauspielerin Dakota Johnson (36) getrennt. "Diesmal fühlt es sich endgültig an", hatte eine anonyme Quelle dem US-Magazin "People" für einen Bericht vom 4. Juni verraten. "Ihre Beziehung ist schon lange vorbei, sie haben nur noch nicht herausgefunden, wie sie es offiziell machen sollen", erklärte auch ein Insider der "Daily Mail". Zuvor hatte es weitere Trennungsgerüchte gegeben, obwohl die beiden angeblich sogar verlobt waren.

Sophie Turner und Perry Pearson waren knapp zwei Jahre ein Paar. Obwohl es im Sommer bereits mehrfach Berichte über Trennungen und Versöhnungen gegeben hatte, erfolgte das endgültige Aus offenbar nach einer Hochzeitsfeier Ende September. Turner ließ sich von dem Liebeskummer offenbar nicht lange runterziehen. Bereits in der darauffolgenden Woche soll sie sich mit Chris Martin verabredet haben.

"Das ist Chris Martin!"

Dass Sophie Turner ein großer Coldplay-Fan ist, zeigt ein Video aus dem Jahr 2020. In einem Clip aus der Show "Cup of Joe" ihres damaligen Ehemanns Joe Jonas (36) überraschte dieser sie zu ihrem Geburtstag mit einer Videobotschaft von Chris Martin. Die Schauspielerin war überwältigt.

In einem Restaurant sitzend, reichte Jonas ihr sein Smartphone mit den Worten: "Jemand möchte dir zum Geburtstag gratulieren." Der Schauspielstar hielt sich die Hände vors Gesicht und quietschte aufgeregt: "Das ist Chris Martin!" In der Nachricht sagte der Sänger: "Hier ist Chris von Coldplay. Ich wollte dir im Namen von mir und den noch viel gutaussehenderen Mitgliedern unserer Band alles Gute zum Geburtstag wünschen. Ich schicke dir all meine Liebe und hoffe, du hast eine tolle Zeit." Turner war sichtlich gerührt und kämpfte mit den Tränen. "Ich werde jetzt nicht vor der Kamera weinen", sagte sie, bevor sie Jonas das Telefon zurückgab.

Sophie Turner und der Sänger der Jonas Brothers hatten 2019 geheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Im September 2023 machten sie in einem gemeinsamen Instagram-Post ihre Trennung nach vier Ehejahren öffentlich. Im September 2024 wurde ihre Scheidung rechtskräftig. Die "Game of Thrones"-Darstellerin und der Brite Peregrine Pearson wurden 2023 erstmals als Paar gesichtet. Ihr letzter gemeinsamer öffentlicher Auftritt war im Juni beim Glastonbury Festival, bevor die Trennungsgerüchte aufkamen.