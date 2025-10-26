Die "Game of Thrones"-Darstellerin Sophie Turner soll sich mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin getroffen haben. Ein altes Video zeigt, dass Turner schon lange Fan des Musikers ist.
Nachdem das Beziehungsaus mit dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson (30) endgültig sein soll, hatte Sophie Turner (29) offenbar bereits ein Date mit einem prominenten Sänger. Laut "Daily Mail" traf sich die Schauspielerin heimlich mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (48), der ebenfalls gerade wieder Single sein soll.