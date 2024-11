Auf ihrem Instagram-Account öffnet sie einen Spalt in ihr Privatleben: Jennifer Aniston lässt ihre Follower an ihrem "Friendsgiving"-Dinner teilhaben. Hollywoods A-Liga kam zu Besuch.

So privat zeigt sich Jennifer Aniston (55) nur selten: Auf Instagram teilt die Schauspielerin mehrere Polaroid-Fotosmit ihren besten Freundinnen, allesamt Hollywood-Stars wie Sandra Bullock (60) oder ihrem "Friends"-Co-Star Courteney Cox (60).

Die Schauspielerin teilte am Dienstag, 26. November, "ein paar Szenen meines Friendsgiving" (ein Zusammenkommen von Freunden meist an oder vor Thanksgiving, das am 28. November in den USA gefeiert wird) mit ihren fast 45 Millionen Followern in einer Instagram-Story. Auf dem Profil, auf dem mehrere Beiträge über ihren beruflichen Set-Alltag oder Fitness- und Hautpflegeroutinen zu sehen sind, postete sie eine Aufnahme von Polaroid-Fotos, die auf einem rustikalen Tisch arrangiert waren und Schnappschüsse von ihr und ihren berühmten Freunden beim Feiern zeigten. Auf den Schwarz-Weiß-Fotos alberte Aniston mit "Friends"-Kollegin Courteney Cox, Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock oder Schauspieler Sean Hayes (54, bekannt aus "The Millers") und dessen Ehemann Scott Icenogle (55) herum.

"Ich kann mir keine Welt ohne sie vorstellen"

Mit Cox ist die 55-Jährige bereits seit dem Ende der gemeinsamen "Friends"-Sitcom 2004 eng verbunden. "Ich kann mir eine Welt ohne sie nicht vorstellen. Es ist eine große Ehre für mich, sie eine meiner besten Freundinnen fürs Leben nennen zu dürfen", ehrte Aniston Cox in einer Instagram-Hommage anlässlich deren Geburtstages am 15. Juni.

Ihre Freundin Sandra Bullock hat sie dagegen kennengelernt durch einen gemeinsamen Ex-Freund: Im Jahr 2020 verrieten die Frauen dem "Interview"-Magazin, dass Schauspieler Tate Donovan (61, bekannt aus "MacGyver"), mit dem sie beide in den Neunzigern kurzzeitig zusammen waren, sie einander vorgestellt habe. "Er scheint ein Beuteschema zu haben", sagte Aniston dem US-Blatt, und Bullock ergänzte: "Talentiert. Lustig. Freundlich. Introspektiv. Großzügig."

Aniston und Bullock sind heute beide offiziell alleinstehend. Letztere verlor ihren Partner Bryan Randall (1966-2023) erst im vergangenen Jahr. Er starb an Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).