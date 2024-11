Königin Camilla (77) trauert um die britische Schauspielerin und Hörspielsprecherin June Spencer (1919-2024). Der Star der beliebten Hörspielserie "The Archers" werde "sehr vermisst" werden, so die Ehefrau von König Charles III. (75) in einem Statement.

Königin Camilla feierte 70 Jahre "The Archers" mit June Spencer

June Spencer, die vor allem durch ihre Rolle der Peggy Woolley in der langjährigen BBC-Radio-4-Reihe bekannt wurde, starb im Alter von 105 Jahren. Bei "The Archers" war sie, mit Unterbrechungen, seit 1951 mit dabei. Im Jahr 2022, als sie bereits 103 Jahre alt war, verabschiedete sich die Schauspielerin von der Hörfunkserie.

Lesen Sie auch

Zu June Spencers zahlreichen Fans in Großbritannien gehörte seit langem auch Königin Camilla. Sie hatte die Schauspielerin und ihre Co-Stars anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Serie im Jahr 2021 zu einem Empfang in die royale Residenz Clarence House eingeladen. Camilla bezeichnete June Spencer, die für ihre Verdienste um das Theater im Jahr 1991 mit dem Order of the British Empire (OBE) ausgezeichnet wurde, einst als "nationalen Schatz". Die Königin hatte auch einen Gastauftritt in einer Sonderfolge von "The Archers".

"Sie war ein beliebter Teil des Lebens so vieler Menschen"

In einer in ihren Instagram-Storys veröffentlichten Erklärung heißt es nun von Königin Camilla: "Über 70 Jahre lang war June Spencer ein beliebter Teil des Lebens so vieler Menschen, da sie mit Peggy Woolley auf brillante Weise die Rollen der beruhigenden Matriarchin und der 'Gangsta-Oma' vereinte." Weiter heißt es in dem Statement: "Sie wird sehr vermisst werden, und ich spreche ihrer Familie mein tief empfundenes Beileid aus."

"The Archers" ist eine britische Radio-Soap-Opera von BBC Radio 4 und läuft bereits seit 1951. Mit über 20.000 ausgestrahlten Episoden gilt sie als die älteste noch laufende Hörfunk-Seifenoper-Reihe der Welt.