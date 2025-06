Schauspielerin stellt klar: Kristin Davis hat Sex and the City-Kollege Chris Noth nie gedatet

Kristin Davis hat "Sex and the City"-Kollege Chris Noth nie gedatet

1 Waren immer nur Kollegen: Die "Sex and the City"-Stars Kristin Davis und Chris Noth. Foto: Landmark Media/ImageCollect / imago/MediaPunch/RW

Charlotte verliebt in "Mr. Big" - das hat es im wahren Leben nie gegeben, wie Schauspielerin Kristin Davis nun klarstellte. Ein "Sex and the City"-Fan hatte sie auf uralte Liaison-Gerüchte mit Chris Noth angesprochen.











Die "Sex and the City"- und "And Just Like That..."-Darstellerin Kristin Davis (60) hat in einem Instagram-Kommentar klargestellt, dass sie niemals mit ihrem Co-Star Chris Noth (70) zusammen war. Die hartnäckigen Gerüchte über eine angebliche Beziehung zwischen den beiden Schauspielern kursieren bereits seit vielen Jahren.