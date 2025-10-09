Schauspielerin starb mit 41 Jahren: Oliver Pocher trauert um Traumschiff-Ehefrau Wanda Perdelwitz

Oliver Pocher hat sich emotional zum Tod seiner "Traumschiff"-Ehefrau Wanda Perdelwitz gemeldet. Die Nachricht mache ihm klar, "wie schnell das Leben vorbei sein kann", schrieb Pocher auf Instagram.
Die Schauspielerin Wanda Perdelwitz (1984-2025) ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Sie erlag Verletzungen, die sie Ende September bei einem Fahrradunfall erlitten hatte. Oliver Pocher (47), der vergangenes Jahr in einer Gastrolle neben Perdelwitz in einer Episode von "Das Traumschiff" zu sehen war, trauert öffentlich um seine Film-Ehefrau.