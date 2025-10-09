Schauspielerin starb mit 41 Jahren: Oliver Pocher trauert um Traumschiff-Ehefrau Wanda Perdelwitz

Oliver Pocher hat sich emotional zum Tod seiner "Traumschiff"-Ehefrau Wanda Perdelwitz gemeldet. Die Nachricht mache ihm klar, "wie schnell das Leben vorbei sein kann", schrieb Pocher auf Instagram.

Die Schauspielerin Wanda Perdelwitz (1984-2025) ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Sie erlag Verletzungen, die sie Ende September bei einem Fahrradunfall erlitten hatte. Oliver Pocher (47), der vergangenes Jahr in einer Gastrolle neben Perdelwitz in einer Episode von "Das Traumschiff" zu sehen war, trauert öffentlich um seine Film-Ehefrau.

Oliver Pocher über Wanda Perdelwitz: "Du warst eine tolle Kollegin" "Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war", schreibt Pocher in einer Instagram-Story. Perdelwitz' Tod zeige ihm, "wie schnell das Leben vorbei sein kann", so der Comedian. Ihrer Familie, ihren Freunden, ihren Angehörigen und vor allem ihrem jungen Sohn wünsche er "viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit".

Dazu teilte Pocher ein Foto, das ihn und Perdelwitz gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) alias "Traumschiff"-Kapitän Max Parger zeigt. Pocher und Perdelwitz waren 2024 in der Folge "Nusantara" als Ehepaar zu sehen. Perdelwitz ging in ihrer Rolle fremd und bandelte mit Silbereisens Rolle an. Der Moderator und Schauspieler hat sich noch nicht öffentlich zur traurigen Nachricht über den Tod seiner Filmkollegin geäußert.

Wanda Perdelwitz, die einem breiten Publikum auch durch ihre langjährige Rolle als Polizistin Nina Sieveking in der ARD-Kultserie "Großstadtrevier" bekannt war, starb laut eines Berichts der "Bild"-Zeitung an den Folgen eines Fahrradunfalls, bei dem sie sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zugezogen hatte. Perdelwitz lebte in Hamburg und hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.