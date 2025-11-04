Bruce Dern erinnert mit bewegenden Worten an seine verstorbene Ex-Frau Diane Ladd. Der Schauspieler würdigt ihr Lebenswerk - und findet sehr persönliche Worte über ihre gemeinsame Vergangenheit.
Nach dem Tod von US-Schauspielerin Diane Ladd hat sich erstmals ihr Ex-Ehemann Bruce Dern (89) geäußert. Gegenüber "Us Weekly" würdigte er ihre Leistungen und ihren Einfluss: "Diane war eine großartige Schauspielerin. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie ein wenig wie ein 'versteckter Schatz' war, bis sie David Lynch begegnete", so Dern.