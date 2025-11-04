Bruce Dern erinnert mit bewegenden Worten an seine verstorbene Ex-Frau Diane Ladd. Der Schauspieler würdigt ihr Lebenswerk - und findet sehr persönliche Worte über ihre gemeinsame Vergangenheit.

Nach dem Tod von US-Schauspielerin Diane Ladd hat sich erstmals ihr Ex-Ehemann Bruce Dern (89) geäußert. Gegenüber "Us Weekly" würdigte er ihre Leistungen und ihren Einfluss: "Diane war eine großartige Schauspielerin. Ich hatte immer das Gefühl, dass sie ein wenig wie ein 'versteckter Schatz' war, bis sie David Lynch begegnete", so Dern.

Als Lynch sie in "Wild at Heart" als Lauras Mutter besetzte, "erkannte die Welt endlich ihre schauspielerischen Fähigkeiten". Dern hob zudem ihre langjährige Arbeit im Vorstand der SAG hervor, wo sie "die Sichtweise einer echten Schauspielerin" eingebracht habe. "Sie hatte ein gutes Leben. Sie sah die Dinge, wie sie waren, war witzig, klug und liebenswürdig", sagte er. Vor allem aber bleibe sie ihm als "wundervolle Mutter unserer begabten Tochter" in Erinnerung - dafür sei er ihr "für immer dankbar".

Neun Jahre lang verheiratet

Bruce Dern und Diane Ladd heirateten 1960. Tragisch war der frühe Verlust ihrer ersten Tochter Diane Elizabeth, die mit nur 18 Monaten im Swimmingpool ertrank. Ihre zweite Tochter, Laura Dern (58), wurde später selbst eine gefeierte Schauspielerin und Oscarpreisträgerin.

1969 ließ sich das Paar scheiden, blieb beruflich jedoch weiter verbunden. Ein gemeinsamer Moment blieb ihnen noch Jahrzehnte später: 2010 erhielten Ladd sowie Bruce und Laura Dern benachbarte Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame.

Diane Ladd verstarb am Montagmorgen, dem 3. November, in ihrem Haus in Ojai, Kalifornien. Die dreifach Oscar-nominierte Darstellerin wurde 89 Jahre alt. Ihre Tochter, Laura Dern, gab die traurige Nachricht in einem Statement an "The Hollywood Reporter" bekannt.