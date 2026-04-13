Aubrey Plaza erwartet nach einer schwierigen Zeit zusammen mit Chris Abbott ihr erstes Kind. Die "The White Lotus"-Schauspielerin hat jetzt entsprechende Berichte bestätigt und spricht erstmals selbst über das Baby.
Aubrey Plaza (41) ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Chris Abbott (40) erwartet die US-Schauspielerin ihr erstes Kind. Ein Sprecher bestätigte die Schwangerschaft vor wenigen Tagen, jetzt spricht sie erstmals selbst öffentlich darüber. Sie habe stets herausfinden wollen, was es mit dem Muttersein auf sich hat.