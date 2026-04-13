Aubrey Plaza erwartet nach einer schwierigen Zeit zusammen mit Chris Abbott ihr erstes Kind. Die "The White Lotus"-Schauspielerin hat jetzt entsprechende Berichte bestätigt und spricht erstmals selbst über das Baby.

Aubrey Plaza (41) ist schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Chris Abbott (40) erwartet die US-Schauspielerin ihr erstes Kind. Ein Sprecher bestätigte die Schwangerschaft vor wenigen Tagen, jetzt spricht sie erstmals selbst öffentlich darüber. Sie habe stets herausfinden wollen, was es mit dem Muttersein auf sich hat.

"Da ist ein Baby in mir drin", erklärt Plaza laut "Page Six" in einer kommenden Episode des Podcasts "Smartless", die für Abonnenten bereits abrufbar ist. Im Gespräch mit ihren Kollegen Jason Bateman (57), Will Arnett (55) und Sean Hayes (55) erzählt sie, dass sie am Tag der Aufnahme des Podcasts bei einer Ultraschalluntersuchung war.

Erst Ultraschall für ihre Hündin und dann für sie

"Heute war ein großer Tag", sagt Plaza, die unter anderem aus den Serien "Parks and Recreation" sowie "The White Lotus" bekannt ist. "Ich war heute beim Arzt und mein Hund war auch beim Arzt. [...] Bei ihr musste eine Ultraschalluntersuchung ihres Bauches gemacht werden. Und dann habe ich eine Ultraschalluntersuchung meines Bauches machen lassen, und da ist ein Baby drin." Zudem bestätigt Plaza, dass sie sich auf das Kind freue. "Ich wollte schon immer wissen, wie das alles so ist, wisst ihr? Dieses ganze Sache scheint einfach so interessant."

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass Plaza schwanger ist. "Es war eine wunderschöne Überraschung nach einem emotionalen Jahr", erklärte ein Insider gegenüber "People". Plaza und ihr Partner fühlten sich "sehr gesegnet". Das Kind wird dem Bericht zufolge wohl im Herbst zur Welt kommen. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte dem Magazin die Schwangerschaft.

Hinter Aubrey Plaza liegen schwierige Monate: Im Januar 2025 starb ihr Ehemann, der Regisseur und Drehbuchautor Jeff Baena im Alter von 47 Jahren durch Suizid. Das ehemalige Paar hatte nach vielen gemeinsamen Jahren 2021 geheiratet, soll zum Zeitpunkt des Todes jedoch bereits getrennt gewesen sein.

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.