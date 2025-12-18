Schauspielerin spielt Kiri: James Cameron lobt Sigourney Weavers Leistung in den Avatar-Filmen

Regisseur James Cameron spricht Sigourney Weaver großes Lob aus. Für ihre Rolle als Teenagerin Kiri in den neuen "Avatar"-Filmen versetzte sich die Schauspielerin in ihre Jugendjahre zurück.
James Cameron (71) zeigt sich begeistert von Sigourney Weaver (76). Der Regisseur hat in einem Gespräch mit "People" erklärt, dass Weaver die Rolle der Teenagerin Kiri in den letzten beiden "Avatar"-Filmen als "eine der größten schauspielerischen Herausforderungen ihrer Laufbahn" empfand. "In Gedanken versetzte sie sich zurück in ihr 14- oder 15-jähriges Ich", berichtet er. "Und das war keineswegs vergnüglich - sie tauchte auch in die dunklen Gefühlslagen eines verunsicherten Teenagers ein."