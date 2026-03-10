Schauspielerin: Senta Berger spricht erstmals über ihren schweren Unfall

Rund zwei Monate nach ihrem Sturz von einer Bühne in Hamburg meldet sich Senta Berger mit ihrem ersten Interview zurück. Die 84-Jährige spricht über ihre Reha und verrät, was sie durch die schwere Zeit getragen hat.
Mitte Januar stürzte Senta Berger (84) bei einer Veranstaltung in der Hamburger Laeiszhalle von einer Bühne und brach sich dabei den Oberschenkel. Tagelang wurde die Schauspielerin auf der Intensivstation behandelt. Jetzt, rund zwei Monate später, meldet sie sich in einem ersten Interview mit der "Bild"-Zeitung aus der Reha zurück.