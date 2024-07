Am Sonntag stand sie zum ersten Mal als Schlagersängerin auf der Bühne: "Der Bergdoktor"-Star Rebecca Immanuel trat mit dem eigenen Song bei Stefan Mross in "Immer wieder sonntags" auf.

Der beliebte "Bergdoktor"-Star geht (fast) neue Wege: Rebecca Immanuel (53) treibt ihre Gesangskarriere weiter voran und legte am heutigen Sonntag (14. Juli) bei Stefan Mross (48) in dessen ZDF-Show "Immer wieder sonntags" ihren ersten Auftritt als Schlagersängerin hin.

Ganz neu ist die Musikbranche für Immanuel jedoch nicht: Bereits 2020 veröffentlichte sie das Weihnachtsalbum "Light" mit englischen Coversongs und stand im selben Jahr für die ProSieben-Show "The Masked Singer" als Göttin auf der Bühne.

Dort schaffte sie es immerhin bis in die dritte Folge und belegte am Ende einen respektablen siebten Platz. Zunächst sang sie "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin, dann "Rise Like a Phoenix" von Conchita Wurst (35) und zum Abschluss noch "Juice" von Lizzo (36).

Doch mit ihrem Schlagersong "Ich wünsch mir" geht jetzt ein lang gehegter Traum in Erfüllung, wie sie der "Bild"-Zeitung im Vorfeld ihres Auftritts verriet: "Ich bin mit Musik groß geworden, singe eigentlich immer und überall." Schon mit sieben Jahren habe sie davon geträumt, einen ESC-Song zu schreiben und damit aufzutreten. Ihren ersten größeren Auftritt habe sie dann in ihrer Schulzeit als Sängerin einer Rockband auf dem Hamburger Gänsemarkt hingelegt.

Rebecca Immanuel wurde durch "Edel & Starck" berühmt

Den selbstgeschriebenen Schlager-Popsong habe sie im Übrigen schon länger "versteckt in ihrem Schatzkistchen", verrät Immanuel zudem.

Rebecca Immanuel ist seit vielen Jahren eine der beliebtesten deutschen TV-Darstellerinnen. Ihren ersten großen Erfolg hatte sie Anfang der 2000er-Jahre mit der Sat.1-Anwaltsserie "Edel & Starck" an der Seite ihres damaligen Co-Stars Christoph M. Ohrt (64). Seit 2013 steht sie als Klinikleiterin und Ärztin Dr. Vera Fendrich in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" vor der Kamera. Außerdem wirkte sie im Laufe ihrer Karriere bereits in über 70 Film- und Fernsehproduktionen mit.