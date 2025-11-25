Schauspielerin Pauline Großmann: Ein Traum von Theater

Pauline Großmann ist die neue Teamplayerin im Ensemble des Stuttgarter Schauspiels. Nun hat sie den Nestroy-Preis gewonnen. Demnächst ist sie als Ophelia im „Hamlet“ zu sehen.
Man sieht sie zwar, aber man erkennt sie nicht. Ununterscheidbar taucht Pauline Großmann im uniformierten Chor der sechs Spieler unter, die in ihren Wamsen alle gleich ausschauen, weitgehend stumm bleiben und keine eigene Identität besitzen. Eine Identität, gar eine multiple, besitzt aber der Autor Thomas Melle: Mit seiner autobiografischen Krankengeschichte „Die Welt im Rücken“ hat das Stuttgarter Schauspiel im September die Saison eröffnet – und Großmann verkörpert einen seiner Doppelgänger, nicht den Maniac Melle selbst, den Paulina Alpen spielt. Neid? „Was Paulina leistet, ist nicht von dieser Welt“, sagt sie, „einfach großartig! Trotzdem hätte ich gerne die Rolle gehabt, alles andere wäre gelogen. Ja, gesunder Neid ist schon mit im Spiel, auch wenn ich mit der Nebenrolle ganz und gar glücklich bin.“