Vor über zehn Jahren zerbrach die Beziehung von Jennifer Garner und Ben Affleck - vor den Augen der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin hat nun in einem Interview so offen wie selten darüber gesprochen, wie hart die Trennung war.

Seit ihrer Trennung vor über zehn Jahren verbindet Jennifer Garner (53) und ihren Ex-Mann Ben Affleck (53) ein freundschaftliches Verhältnis. Dennoch war die Scheidung für die Schauspielerin schmerzhaft. Das verriet sie jetzt gegenüber der britischen Ausgabe der Zeitschrift "Marie Claire".

Das Zerbrechen der Ehe der beiden Stars passierte vor den Augen der Öffentlichkeit. Für die Darstellerin, die sich stets für ihre Privatsphäre und vor allem die ihrer Kinder eingesetzt hat, war dies nicht einfach. "Man muss klug sein, um abzuschätzen, was man verkraften kann und was nicht", sagte Garner zu "Marie Claire". "Und ich konnte das, was da draußen war, nicht verkraften", so die Schauspielerin über die öffentliche Resonanz auf das Ehe-Aus.

Doch dies war laut Garner nicht das Schlimmste an der Angelegenheit. "Das Schwierige war die Tatsache selbst", sagte sie. "Das Schwierige war die tatsächliche Trennung einer Familie. Das Schwierige war, eine echte Partnerschaft und Freundschaft zu verlieren."

Dies half Jennifer Garner nach der Trennung

Bei der Bewältigung der Trennung half Jennifer Garner ihr persönliches Umfeld. "Ich bemühe mich sehr, meine Leute so oft wie möglich zu sehen, denn das ist es, was zählt", sagte sie zu "Marie Claire". "Dort liegt deine Widerstandsfähigkeit: in deinen Beziehungen und in den Menschen, die dich tragen", so der "Alias"-Star weiter.

Jennifer Garner sprach in der Vergangenheit gelegentlich über ihre Trennung von Ben Affleck, den sie einmal als "Liebe ihres Lebens" bezeichnete. So äußerte sie 2016 gegenüber "Vanity Fair" ihre Trauer darüber, bei der Hochzeit ihrer Tochter nicht mit Affleck tanzen zu können.

Garner und Affleck lernten sich beim Dreh zu dem Superheldenfilm "Daredevil" (2003) kennen. Das Paar heiratete im Jahr 2005, der Ehe entsprangen drei Kinder: Violet (20), Seraphina (17) und Samuel (13). 2015 gaben Affleck und Garner ihre Trennung bekannt. Drei Jahre später wurde ihre Scheidung rechtskräftig.

Ben Affleck heiratete 2022 Jennifer Lopez (56), mit der er vor seiner Zeit mit Jennifer Garner verlobt war. Auch diese Ehe ist bekanntlich Geschichte. Jennifer Garner ist seit der Scheidung von Affleck mit dem Geschäftsmann John Miller liiert.