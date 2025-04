Schauspielerin mit seltenenem Liebesbekenntnis: Eva Mendes schwärmt von ihrem Mann Ryan Gosling

Eva Mendes (51) zeigt der Welt, wie stolz sie auf ihren langjährigen Partner Ryan Gosling (44) ist. In einer seltenen öffentlichen Liebeserklärung teilte die Schauspielerin auf Instagram ihre Bewunderung für den Einsatz des "The Fall Guy"-Stars zugunsten der Stunt-Community in Hollywood. Während Mendes normalerweise ihre Beziehung zu Gosling komplett privat hält, machte sie für diesen besonderen Erfolg eine Ausnahme.

"Mein Mann ist der f...... beste!", begann Mendes ihren emotionalen Post. Die Schauspielerin teilte mehrere Bilder, die Gosling bei der Werbung für seinen Film "The Fall Guy" zeigen, in dem er den legendären "Ein Colt für alle Fälle"-Stuntman Colt Seavers (im Original Lee Majors, 85) verkörpert. Besonders auffällig: Der "La La Land"-Star posiert auf den Bildern mit einem selbstgebastelten Schild mit der Aufschrift "Give Stunts An Oscar" (zu Deutsch: "Gebt Stuntpersonen einen Oscar").

Eine Oscar-Kategorie nach 100 Jahren

In ihrem ausführlichen Post erklärte Mendes, warum sie so berührt ist von Goslings Engagement: "Leider wird Erfolg fast nur am Einspielergebnis gemessen. Deshalb bin ich besonders stolz auf meinen Mann, dass er seine gesamte 'The Fall Guy'-Pressetour in eine Kampagne verwandelt hat, um Stuntpersonen durch die Oscars anerkannt zu bekommen."

Diese Kampagne trug nun offenbar Früchte: Wie aus Medienberichten hervorgeht, werden Stunt-Leistungen ab 2027 tatsächlich mit einer eigenen Oscar-Kategorie gewürdigt. "Nach fast 100 Jahren, in denen Stunt-Design nicht von der Academy anerkannt wurde, gibt es endlich eine Kategorie!", jubelte Mendes. Das sei ein riesiger Erfolg und eine Errungenschaft, die bleiben werde.

Privates Paar mit seltenen Einblicken

Das Paar, das sich 2011 am Set des Films "The Place Beyond the Pines" kennenlernte, hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mendes und Gosling haben zwei gemeinsame Töchter: Esmeralda (10) und Amada (8), die 2014 und 2016 geboren wurden. Obwohl die beiden seit über zehn Jahren zusammen sind, haben sie ihren Beziehungsstatus nie offiziell bestätigt.

In ihrem Post machte die 51-Jährige auch einen scherzhaften Seitenhieb auf Goslings "The Fall Guy"-Co-Star Emily Blunt (42): "Dies ist übrigens das letzte Mal, dass ich ein Bild von meinem Mann und der umwerfenden Emily Blunt poste. Nie mehr!" Blunt spielte Goslings Filmpartnerin in dem Action-Streifen von Regisseur David Leitch (49).

Mendes, die sich in den letzten Jahren von der Schauspielerei zurückgezogen hat, um sich auf die Erziehung ihrer Töchter zu konzentrieren, sprach zuletzt in einem Interview mit der "Times of London" über ihre Beziehung. Sie verriet, dass sie sich "wirklich verdammt sexy" fühle wegen "der Art und Weise, wie er mich anschaut".