Hollywood trauert um Diane Keaton (1946-2025). Die Oscarpreisträgerin - bekannt für ihre Rollen in "Der Stadtneurotiker", "Der Pate" oder "Der Club der Teufelinnen" - starb am Samstag im Alter von 79 Jahren in Kalifornien. Viele Stars zeigen sich geschockt vom Tod der Filmikone. Robert De Niro (82) sagte "The Hollywood Reporter": "Ich bin sehr traurig über den Tod von Diane. Ich mochte sie sehr und die Nachricht, dass sie uns verlassen hat, hat mich völlig überrascht (...). Wir werden sie vermissen. Möge sie in Frieden ruhen."

"Sie war urkomisch, absolut originell" Bette Midler (79), die 1996 neben Keaton und Goldie Hawn (79) in "Der Club der Teufelinnen" zu sehen war, schrieb auf Instagram: "Die brillante, wunderschöne, außergewöhnliche Diane Keaton ist gestorben. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unerträglich traurig mich das macht. Sie war urkomisch, absolut originell und völlig ohne Arglist oder die Wettbewerbsmentalität, die man von einem solchen Star erwarten würde. Was man sah, war, wie sie wirklich war."

Goldie Hawn verriet zudem, dass ihre Freundin Diane Keaton Lob nie gemocht habe. Aber jetzt, so Hawn, "kannst du mir nicht sagen, ich soll die Klappe halten". In ihrer emotionalen Würdigung in den sozialen Medien schrieb Hawn weiter, dass Keaton "die Herzen der Welt erobert und Millionen Menschen an ihrem Genie teilhaben lassen hat, indem sie Filme gedreht hat, die uns auf eine Weise zum Lachen und Weinen gebracht haben, wie es nur sie konnte. Ich hatte das Glück, mit ihr den Film 'Der Club der Teufelinnen' zu drehen, wobei unser Tag mit einem Kaffee im Make-up-Trailer begann, wo wir lachten und scherzten, bis hin zum letzten Drehtag. Es war eine Achterbahnfahrt der Liebe."

Außerdem teilte Goldie Hawns Tochter, Schauspielerin Kate Hudson (46), einen Clip der drei Frauen aus dem Film mit dem Kommentar: "Wir lieben dich so sehr, Diane."

Sie war "unglaublich begabt und einzigartig talentiert"

Steve Martin (80), mit dem Keaton 1991 in "Vater der Braut" spielte, teilte einen Ausschnitt aus einem Gespräch, das sie 2021 mit Martin Short (75) für das Magazin "Interview" geführt hatte. Darin fragt Short Keaton: "Wer ist sexyer, ich oder Steve Martin?", worauf Keaton antwortete: "Ich meine, ihr seid beide Idioten." Martin kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ich weiß nicht, wer das zuerst gepostet hat, aber es fasst unsere wunderbare Beziehung zu Diane zusammen."

Candice Bergen (79), Keatons Co-Star aus "Book Club" (2018), sagte "The Hollywood Reporter": "Dies ist sowohl für mich persönlich als auch für uns alle ein großer Verlust. Diane war eine echte Künstlerin - unglaublich begabt und einzigartig talentiert in so vielen Disziplinen, dabei aber auch bescheiden und auf wunderbare Weise exzentrisch. Ich werde sie schrecklich vermissen."

"Eine Legende, eine Ikone"

Leonardo DiCaprio (50), der in "Marvins Töchter" (1996) mit Keaton vor der Kamera stand, meldete sich auf Instagram zu Wort. "Diane Keaton war einzigartig. Brilliant, witzig und unverfälscht sie selbst", schrieb er in einer Story zu einem Foto von sich und Keaton. "Eine Legende, eine Ikone und ein wirklich gütiger Mensch. Ich hatte die Ehre, im Alter von 18 Jahren mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie wird uns sehr fehlen."

Sarah Jessica Parker (60) erklärte gegenüber "Variety", wie sehr Keaton sie geprägt hat: "Diane Keaton war eine Inspiration für unzählige Schauspielerinnen. Ich zähle mich zu denen, die sie geliebt und bewundert haben. Ich hatte das große Privileg, ihr einzigartiges Können und Talent sowohl in 'Der Club der Teufelinnen' als auch in 'Die Familie Stone' miterleben zu dürfen. Ich werde diese Erinnerungen am Set ebenso in Ehren halten wie ihre berührende, wunderbare und einzigartige Filmkarriere, die ein wunderschönes Vermächtnis einer außergewöhnlichen Person ist. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Ruhe in Frieden."

Ben Stiller (59) reagierte auf X auf Keatons Tod, indem er ihre langjährige Karriere würdigte: "Eine der größten Filmschauspielerinnen aller Zeiten. Eine Ikone des Stils, des Humors und der Komödie. Brilliant. Was für eine Person."

Jane Fonda (87) schrieb darüber hinaus auf Instagram: "Es ist schwer zu glauben oder zu akzeptieren, dass Diane verstorben ist. Sie war immer ein Funke von Leben und Licht, lachte ständig über ihre eigenen Schwächen und war unbegrenzt kreativ in ihrer Schauspielerei, ihrer Garderobe, ihren Büchern, ihren Freunden, ihren Häusern, ihrer Bibliothek, ihrer Weltanschauung. Sie war einzigartig. Und obwohl sie es nicht wusste oder nicht zugeben wollte, war sie eine großartige Schauspielerin!"