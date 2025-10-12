Filmikone Diane Keaton ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Zahlreiche Hollywoodstars würdigen die Schauspielerin mit emotionalen Worten.
Hollywood trauert um Diane Keaton (1946-2025). Die Oscarpreisträgerin - bekannt für ihre Rollen in "Der Stadtneurotiker", "Der Pate" oder "Der Club der Teufelinnen" - starb am Samstag im Alter von 79 Jahren in Kalifornien. Viele Stars zeigen sich geschockt vom Tod der Filmikone. Robert De Niro (82) sagte "The Hollywood Reporter": "Ich bin sehr traurig über den Tod von Diane. Ich mochte sie sehr und die Nachricht, dass sie uns verlassen hat, hat mich völlig überrascht (...). Wir werden sie vermissen. Möge sie in Frieden ruhen."