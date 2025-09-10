Schauspielerin: Jella Haase über Druck von außen: Es macht mich mürbe

Die Schauspielerin Jella Haase muss sich berufsbedingt oft in der Öffentlichkeit präsentieren. Doch der Verbesserungswahn mache sie auch mürbe.
Schauspieler stehen berufsbedingt natürlich oft und meistens auch gerne im Rampenlicht. Jella Haase (32) geht das natürlich nicht anders wie den allermeisten ihrer Kollegen, auch wenn sie mit manchen Konsequenzen ihres öffentlichen Daseins offenbar ihre Probleme hat. In einem Interview mit der Zeitschrift "Gala" sagte der "Fack Ju Göhte"-Star auf die Frage, wann sie sich stark fühle: "Wenn ich gesehen werde, mich geliebt fühle."