1 Schauspielerin Ingrid Steeger – hier als Nummerngirl in der TV-Sendung „Treffpunkt Herz“, die 1975 ausgestrahlt wurde. Foto: SvenSimon/SVEN SIMON

Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist verstorben. Das wurde nun aus ihrem privaten Umfeld bekannt.











Die Schauspielerin Ingrid Steeger ist tot. Sie sei im Alter von 76 Jahren gestorben, wurde der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend aus dem privaten Umfeld Steegers bestätigt. Nach Informationen der „Bild“ starb die Schauspielerin am Freitag in einem Krankenhaus in Bad Hersfeld in Hessen - dafür lag der dpa zunächst keine eigene Bestätigung vor.