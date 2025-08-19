Schauspielerin Isabela Ferrer: Weiterer It Ends with Us-Star erhebt Vorwürfe gegen Justin Baldoni

Die "Nur noch ein einziges Mal"-Darstellerin Isabela Ferrer wirft Regisseur Justin Baldoni vor, sie im Streit mit Blake Lively zu belästigen. Sie fordert Sanktionen gegen ihn.
Die Schauspielerin Isabela Ferrer (24) gerät immer tiefer in den erbitterten Rechtsstreit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) hinein. Die 24-Jährige, die in der Bestsellerverfilmung "Nur noch ein einziges Mal" (Originaltitel: "It Ends with Us") die junge Version von Livelys Charakter Lily verkörpert, erhebt nun ihrerseits Vorwürfe gegen den Regisseur und Hauptdarsteller des Films, wie "People" berichtet.