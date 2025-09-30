Schauspielerin in Paris: Iris Berben erobert Laufsteg

Iris Berben läuft erneut über den Catwalk in Paris - und setzt ein starkes Zeichen für Vielfalt und Selbstbewusstsein. In einem eleganten Zweiteiler strahlt sie an der Seite von Stars wie Heidi Klum, Jane Fonda und Helen Mirren.
"Mode ist dann am schönsten, wenn sie Persönlichkeit widerspiegelt", schwärmt Iris Berben (75) im Rahmen der Laufstegshow Le Défilé für L'Oréal Paris. Die Schauspielerin lief für die Kosmetikmarke bereits zum vierten Mal über den Catwalk in der Modehauptstadt Paris. Die 75-Jährige zeigte sich strahlend sich in einem eleganten Zweiteiler aus schwarzer Hose und weißer Uniform-Jacke mit langer Schleppe.