Schauspielerin im Porträt: Eva Longoria: Der Desperate Housewives-Star feiert 50. Geburtstag

Am 15. März feiert Eva Longoria ihren 50. Geburtstag. Die Schauspielerin kann auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken - vor und hinter der Kamera. Und auch privat fand sie in dem Produzenten José Bastón ihr großes Glück.

Seit Jahrzehnten ist Eva Longoria (50) eine feste Größe in der Schauspielbranche. Ihre Karriere begann - anders als bei vielen ihrer Kollegen - vergleichsweise spät. Doch umso erfolgreicher wurde sie, vor allem durch ihre Rolle in "Desperate Housewives". Am 15. März feiert Eva Longoria ihren 50. Geburtstag.

Ihre Schauspielkarriere war zunächst nicht geplant

Eva Jacqueline Longoria wuchs als jüngste von vier Schwestern auf einer Ranch in Corpus Christi, Texas auf. Nach der Highschool machte sie ihren Bachelor in Kinesiologie, einer alternativmedizinischen Heilmethode. Erst nach ihrem Abschluss nahm sie an einem Talentwettbewerb teil, der ihr den Weg nach Los Angeles ebnete.

Es folgten erste kleine Auftritte in "Beverly Hills, 90210" und "General Hospital". Ein Jahr später erhielt sie eine Rolle in der Serie "Schatten der Leidenschaft", in die sie von 2001 bis 2003 schlüpfte. Ihren großen Durchbruch feierte Longoria dann 2004 mit "Desperate Housewives". In der bis heute beliebten TV-Serie spielte sie acht Staffeln lang die Rolle Gabrielle Solis, die ihr internationalen Ruhm einbrachte. Für ihre Darstellung des Ex-Models wurde Longoria mehrfach für verschiedene Preise nominiert und schließlich unter anderem mit dem People's Choice Award als "Favorite Female TV Star" ausgezeichnet.

Über zehn Jahre nach dem Ende von "Desperate Housewives" und trotz einer erfolgreichen Karriere nach der Dramaserie bleibt Longoria bis heute der Wisteria Lane treu. "Ich wäre die Erste, die sich für das Reboot anmeldet", betonte sie vergangenes Jahr im Interview mit "Entertainment Tonight". "Desperate Housewives"-Produzent Marc Cherry (62) wisse das auch. "Ich habe es ihm hundertmal gesagt. [...] Ich vermisse die Mädchen. Ich vermisse Gabby Solis. Ich vermisse es, sie zu sein", so Longoria.

Ihre Karriere nach "Desperate Housewives"

Nach "Desperate Housewives" ging Longorias Schauspielkarriere weiter: Neben Gastauftritten in Erfolgsserien wie "Only Murders in the Building" oder "Brooklyn Nine-Nine" übernahm sie auch Rollen in zahlreichen Filmprojekten - darunter in der Komödie "Overboard" und der Live-Action-Verfilmung "Dora und die goldene Stadt". 2018 wurde Longoria für ihre Arbeit mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

Ihr Erfolg hinter der Kamera

Seit 2010 ist Longoria auch als Produzentin tätig, unter anderem für die Dramaserie "Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse" und den Spielfilm "John Wick". Als Regisseurin sammelte sie ebenfalls Erfahrung: Nach Episoden von "Jane the Virgin" und "Black-ish" gab sie 2023 mit dem biografischen Komödiendrama "Flamin' Hot" ihr Spielfilmdebüt auf dem Regiestuhl. Nebenbei drückte sie 2013 nochmal die Schulbank und machte ihren Master in "Chicano Studies", die Geschichte und Kultur mexikanisch-stämmiger US-Amerikaner.

Privat lief es erst schleppend

Während Longoria in ihrer Karriere viele Erfolge feierte, lief es in ihrem Privatleben nicht immer so rund: Von 2002 bis 2004 war sie mit Schauspieler Tyler Christopher (1972-2023) verheiratet. Ihre zweite Ehe mit Basketballspieler Tony Parker (42) sollte ebenfalls scheitern: Vier Jahre nach ihrer Hochzeit ließ sich das Paar 2011 scheiden. Danach folgten Beziehungen mit Penelope Cruz' Bruder, Eduardo Cruz (40), und dem Football-Spieler Mark Sanchez (38), doch auch ihnen gab Longoria den Laufpass.

Mit dem Produzenten José Bastón (56) scheint die 50-Jährige mittlerweile ihr großes Glück gefunden zu haben: Nach ihrer Verlobung im Dezember 2015 heirateten sie im Mai des darauffolgenden Jahres. Ihr gemeinsamer Sohn Santiago (6) erblickte am 19. Juni 2018 das Licht der Welt.