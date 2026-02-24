In "Ein fast perfekter Antrag" steht Iris Berben als freigeistige Kunstprofessorin an der Seite von Heiner Lauterbach vor der Kamera. Im Interview verrät sie, warum sie die Rolle so begeistert - und was der Film mit ihrem eigenen Leben zu tun hat.
Iris Berben (75) hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere so ziemlich alles gespielt - dennoch scheint ihr ihre neue Rolle als Kunstprofessorin Alice Olsen in der romantischen Komödie "Ein fast perfekter Antrag" (Kinostart: 26. Februar) besonders am Herzen zu liegen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät die Schauspielerin, warum ausgerechnet dieser Film sie so begeistert hat.