Schauspielerin im Interview: Doris Golpashin feiert bei Kommissar Rex ein besonderes Comeback

Doris Golpashin komplettiert als Chefin Major Evelyn Leitner das neue "Kommissar Rex"-Team, das in wenigen Tagen Premiere feiert. Für die Schauspielerin ist es ein besonderes Comeback, sie war bereits vor mehr als 20 Jahren Teil der Kultserie.

Mit dem Comeback von "Kommissar Rex" am 13. April (20:15, Sat.1 und Joyn) kehrt ein echter Fernsehklassiker zurück. Für Doris Golpashin (45) schließt sich mit der neuen Staffel ein Kreis. Lange bevor sie selbst zu den bekannten Gesichtern im deutschsprachigen Fernsehen gehörte, stand sie bereits einmal für die Serie vor der Kamera. Das war 2004 - eine Episodenrolle, an die sie sich bis heute genau erinnert. "Ich war extrem nervös", erzählt die Ehefrau von Moderator Klaas Heufer-Umlauf (42) im Interview mit spot on news. "Ich habe die Nacht vorher überhaupt kein Auge zugemacht."

Damals spielte sie eine Moderatorin, die in einen Mordfall verwickelt wird. Besonders kurios: In ihrem echten Leben arbeitete sie zu dieser Zeit bereits als Radiomoderatorin bei Ö3 - und drehte somit in einer Rolle, die ihrem Alltag erstaunlich nahekam. "Es war eine der schönsten Dreh-Erfahrungen, die ich gemacht habe", sagt sie heute rückblickend. Als die Dreharbeiten vorbei waren, habe sie sogar bedauert, dass die Zeit so schnell vorbeiging.

Ein neues Kapitel der Serie

Mehr als zwanzig Jahre später kehrt Golpashin jetzt zurück - diesmal nicht in einer Gastrolle, sondern als zentrale Figur im Ermittlerteam. In der neuen Staffel spielt sie Majorin Evelyn Leitner, die Leiterin der Wiener Mordkommission. Ihre Figur kennt Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner, 47), das neue "Herrchen" von Schäferhund Rex, schon lange. Beide haben früher gemeinsam im Außendienst gearbeitet. Heute übernimmt Leitner vor allem die koordinierende Rolle im Hintergrund.

"Sie freut sich eigentlich, sich ein bisschen zurücknehmen zu können und ihren Dienst im Büro zu machen", erklärt Golpashin. Dennoch bleibt sie diejenige, die das Team zusammenhält. "Streng, warmherzig - sie hat viele verschiedene Seiten."

Eine Serie mit nostalgischer Kraft

Dass die Marke "Kommissar Rex" bei vielen Zuschauern Erinnerungen weckt, ist der Schauspielerin bewusst. Schließlich gehört sie selbst zu der Generation, die mit der Serie aufgewachsen ist. "Ich bin mit Kommissar Rex und Tobias Moretti groß geworden", sagt sie. In den 1990er-Jahren sei die Serie ein echtes Phänomen gewesen. "Das haben damals alle geschaut." Die Idee eines ermittelnden Polizeihundes sei zu dieser Zeit ungewöhnlich gewesen und habe der Serie ihren besonderen Charakter verliehen.

Gleichzeitig weiß Golpashin, dass sich die Fernsehwelt seit den frühen Rex-Jahren stark verändert hat. Heute werde nicht mehr nur linear geschaut, sondern zunehmend gestreamt. "Mein eigenes Fernsehverhalten hat sich auch total verändert", gibt sie zu. Umso spannender sei die Frage, wie eine neue Generation auf die Serie reagieren wird. Sie hofft, dass die Neuauflage sowohl Nostalgie auslöst als auch neue Zuschauer neugierig macht. "Vielleicht gibt es für viele diese Gänsehautmomente."

Ein besonderer Kollege auf vier Pfoten

Am Set der Serie ist jedoch schnell klar, wer die größte Aufmerksamkeit bekommt: der Hund selbst. Sobald Rex die Szene betritt, konzentriert sich alles auf ihn. "Dann kommt dieser Hund rein und macht genau das, was er tun soll", sagt Golpashin. "Das ist wirklich beeindruckend."

Die Schauspielerin beschreibt den Vierbeiner als außergewöhnlich professionell. "Er ist einer der charismatischsten und besten Schauspielkollegen, die ich je hatte." Mit einem Augenzwinkern ergänzt sie: "Der größte Profi hier am Set - definitiv."

Dreharbeiten zwischen Heimat und Wahlheimat

Für Golpashin ist auch der Drehort etwas Besonderes. Obwohl sie seit vielen Jahren in Berlin lebt, fühlt sich die Arbeit in Wien vertraut an. "Es ist total schön, in der Heimat zu drehen", sagt sie. Viele Kollegen aus der Produktion kannte sie bereits aus früheren Projekten.