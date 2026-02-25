Schauspielerin hat Multiple Sklerose: Nur für ihre Tochter verlässt Christina Applegate das Bett

Christina Applegate verbringt wegen ihrer MS-Erkrankung den Großteil des Tages im Bett. In ihren Memoiren "You With the Sad Eyes" spricht die Schauspielerin schonungslos über ihre Kindheit, toxische Beziehungen und das Leben mit Multipler Sklerose.
Für Christina Applegate (54) ist ihr Schlafzimmer zum Lebensmittelpunkt geworden. Die 54-Jährige, die 2021 die Diagnose Multiple Sklerose erhielt, verbringt den Großteil ihrer Tage im Bett - weil Bewegung schlicht zu schmerzhaft geworden ist. Nur für ihre Tochter Sadie (15), die sie mit Ehemann Martyn LeNoble (56) hat, steht sie noch regelmäßig auf, wie die Schauspielerin dem "People"-Magazin in einem Interview verriet.