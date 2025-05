Halle Berry hat sich während der Filmfestspiele in Cannes schon in mehreren edlen Outfits gezeigt. Bei der Chopard Universe Gala brachte sie in einer burgunderfarbenen Robe den Glanz des alten Hollywoods auf den dunklen Teppich.

Halle Berry (58) hat in Cannes in einem burgunderfarbenen Ensemble im Stil des alten Hollywoods bezaubert. Das Jurymitglied der 78. Filmfestspiele war bei der Chopard Universe Gala am 19. Mai der Hingucker des Abends.

Dort erschien die Schauspielerin in einem tiefburgunderfarbenen Satinkleid mit trägerlosem Korsett-Oberteil. Der Rock des Kleides hatte einen tiefen Schlitz in der Mitte und war an den Seiten in Wellen gelegt. Den Old-Hollywood-Style unterstrich Halle Berry noch durch ihren welligen, eleganten Bob, ihren farblich passenden Lidschatten-Look und einen matten Nude-Lippenstift.

Als Accessoires trug der Hollywoodstar Pumps mit spitzer Spitze in Burgunderrot, Ringe mit Diamanten und Rubinen sowie detailreiche Kronleuchterohrringe.

Schon mehrere Wow-Looks präsentiert

Am Tag zuvor glänzte Berry bereits bei den Kering Women In Motion Awards und dem Präsidentendinner der Filmfestspiele von Cannes in einem funkelnden, halbtransparenten Abendkleid, das mit einem filigranen, kristallbesetzten Kreismuster verziert war. Laut "Women's Wear Daily" handelte es sich um eine Sonderanfertigung von Gucci.

Am selben Tag betrat die 58-Jährige auch den roten Teppich des "Phoenician Scheme" in einem hellen Chanel-Kostüm. Sowohl die weite Hose als auch die passende langärmelige Jacke waren mit pastellfarbenen Blumenmustern und schwarzen Details versehen.

In Cannes will sie "schick, gehoben und elegant" auftreten

Die Schauspielerin hatte gegenüber "Women's Wear Daily" erklärt, dass die Planung ihrer Looks für das Festival "etwas überwältigend" sei. "Es ist die größte Bühne der Welt und daher herrscht das Gefühl: 'Wir müssen es richtig machen. Wir müssen Dinge finden, die diesem Moment und der Bedeutung dieses Festivals für die Welt angemessen sind'." Wichtig sei ihr, "schick, gehoben und elegant" auszusehen. "Das ist es, was Cannes für mich zumindest darstellt."

Für die Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele musste sich Berry aber kurzfristig einen Plan B für ihre Garderobe überlegen. Sie erschien in einem weiten, schwarz-weiß gestreiften Neckholderkleid, das hochgeschlossen war und wenig Haut zeigte. Wie sie der "New York Post" verriet, hatte sie ursprünglich ein anderes Kleid ausgewählt, bevor die Festivalorganisatoren die Kleiderordnung verschärften. Zu freizügige Outfits sind in diesem Jahr nicht erwünscht.